Violenza in piazzale della Pace: 25enne colpito in pieno volto da un pugno e poi derubato

I carabinieri della Compagnia di Parma continuano nell'attività di massiccio controllo del territorio. Dal pomeriggio di sabato alla notte di domenica numerosissime sono state le pattuglie a presidio dei luoghi simbolo della città ducale.

Nel corso dei posti di controllo disposti lungo via San Leonardo, area Pilotta e via Venezia sono state identificate quasi 157 persone e controllate oltre circa 100 mezzi, diversi giovanissimi sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti, sorpresi a consumare crack e hashish nei parchi cittadini.

Complessivamente sono state denunciate 2 persone per rapina e furto, in attività condotte dai carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente i quali sfruttando la conoscenza del territorio e le telecamere di sorveglianza presenti hanno identificato i due presunti autori di altrettanti delitti.



In particolare, nella notte un 25enne, mentre passeggiava in piazzale della Pace, veniva derubato del portafoglio e colpito al volto con un pungo da un uomo di colore, che poi faceva perdere le proprie tracce. L’attenta analisi del sistema di videosorveglianza, consentiva di associare al volto del sospetto un trentenne, nato in Costa D’Avorio, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, riconosciuto dalla vittima come l’autore del reato e quindi denunciato per rapina.Gli stessi carabinieri, al temine di verifiche hanno anche individuato e denunciato alla competente autorità giudiziaria l’autore del furto di un monopattino elettrico avvenuto in via San Leonardo ai danni di un 32enne. In questo caso le immagini hanno immortalato un 28enne italiano, conosciuto proprio perché ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.