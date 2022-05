Riconosce l'uomo che lo aveva rapinato minacciandolo con un coltello: i carabinieri lo trovano e lo denunciano

Nella serata del 16 maggio, intorno alle 19:40, i Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Parma, nell’ambito dei servizi di pattugliamento del territorio, hanno fermato per un controllo, all’altezza di Via Arbetelli, un camerunense. Quest’ultimo, alla vista dei militari, ha cercato di opporsi, anche con violenza, all’identificazione, motivo per cui è stato bloccato e portato in caserma per accertamenti. Un cittadino ivoriano lì presente, alla vista dei fatti, ha deciso di recarsi anch’egli in caserma, riferendo ai Carabinieri che il soggetto fermato era lo stesso che, pochi mesi prima, il 10 febbraio scorso, si era reso autore di una rapina nei suoi confronti, reato per il quale aveva già sporto denuncia contro ignoti.

Di fatto, il 10 febbraio, la vittima, che passeggiava in vicolo Grassardi, era stata sorpresa alle spalle, buttata a terra, nonché minacciata con un coltello a serramanico. Il rapinatore, dopo aver sottratto 430 euro in contanti dal suo portafoglio, era fuggito, facendo perdere le proprie tracce. All’epoca dei fatti, la vittima era stata refertata con una prognosi di 7 giorni. I militari hanno approfondito i fatti trovando ulteriori riscontri al racconto della vittima della rapina. Di fatto, oltre al riconoscimento formale, altri importanti dettagli sono stati ritenuti utili per denunciare l'uomo per rapina aggravata e porto di oggetti ad offendere.