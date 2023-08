Fa un incidente in auto, ha una crisi di panico e di rifugia in un locale: i carabinieri ritrovano un 84enne scomparso

Nei giorni scorsi i carabinieri di Fornovo Taro sono intervenuti all’interno di un esercizio pubblico, al cui interno si era rifugiato una persona anziana in evidente stato confusionale. I militari, dopo essersi assicurati delle buone condizioni generali di salute dell’uomo, particolarmente agitato e scosso, con un paziente lavoro di dialogo ed ascolto sono riusciti a calmarlo e farsi raccontare cosa gli fosse accaduto.

Non è stato semplice ricostruire il tutto, poiché l’uomo era spaventato e preoccupato e si esprimeva con molta fatica, non riuscendo neanche a fornire le proprie generalità. I carabinieri sono però riusciti ad ottenere dei particolari, che hanno permesso di ricostruire che l’uomo nella mattinata era

uscito dalla sua abitazione a bordo dell’auto di proprietà, che però aveva avuto un guasto lungo la strada, che gli aveva causato un importante crisi di panico. Fortunatamente è riuscito a rifugiarsi nel locale, ove è stato ristorato ed affidato ai carabinieri.

La pattuglia quindi, compresa la strada percorsa dall’uomo, è riuscita a ritrovare il veicolo abbandonato sulla provinciale, a qualche centinaia di metri dal locale, riuscendo così a risalire alla residenza e all’identità dell’anziano, un 84enne della provincia di Modena. Operando in piena sinergia con i Carabinieri della provincia di residenza, si è quindi riusciti a contattare i figli dell’anziano, che proprio in quel momento, preoccupati si erano portati presso la Stazione Carabinieri del luogo per denunciare la scomparsa del loro caro genitore, allontanatosi da casa addirittura dal pomeriggio precedente e di cui non erano riusciti ad avere più alcuna notizia. I familiari a questo punto si sono recati a Fornovo per riabbracciare e riaccompagnare a casa

l’anziano padre e nonno, in buone condizioni di salute, come riscontrato dai sanitari che nel frattempo l’hanno visitato.