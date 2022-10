Visita a Parma del nuovo comandante dei carabinieri in Emilia Romagna

Visita al Comando provinciale dei carabinieri di Parma del nuovo Comandante della legione carabinieri “Emilia Romagna”, generale di Brigata Massimo Zuccher che, accolto dal Comandante Provinciale Colonnello Pasqualino Toscani, ha incontrato nelle sale di rappresentanza del Palazzo Ducale tutti gli Ufficiali dell’Arma di Parma, i Comandanti delle 36 Stazione e dei Reparti Speciali dell’Arma (Gruppo Carabinieri Forestali, Raggruppamento Investigazioni Scientifiche, Gruppo Tutela Agroalimentare, Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e Nucleo Ispettorato del Lavoro).

Nella circostanza, ha salutato e ringraziato tutti i presenti, esprimendo il suo personale apprezzamento per il lavoro svolto ed i risultati conseguiti. Ha evidenziato l’importanza di valorizzare le professionalità degli uomini e delle donne in divisa, nonché l’ascolto ed il dialogo sia tra i militari che verso i cittadini, aggiungendo come la motivazione e la passione nell’interpretare ciascuno il proprio incarico e la consapevolezza di rivestire anche un ruolo sociale di riferimento costituiscano l’elemento caratterizzante di ogni carabiniere, da avvalorare anche attraverso l’esempio. L’Alto Ufficiale, al termine, ha consegnato sei encomi semplici, ai militari del Nucleo Investigativo particolarmente distintisi nell’attività d’indagine conclusasi, lo scorso giugno, con 32 persone indagate (di cui 26 colpite da misura cautelare) per associazione a delinquere finalizzata alle detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina e lesioni.

Successivamente il Comandante Legionale si è recato per i saluti istituzionali dal Prefetto di Parma Antonio Garufi, dal Procuratore Capo Alfonso Davino e dal sindaco Michele Guerra. La visita è terminata con l’incontro, presso la loro sede, con il personale dell’Associazione nazionale carabinieri di Parma. Per il Generale Zuccher, è un ritorno in città in quanto, tra il 2014 e il 2017, è stato Comandante Provinciale dei Carabinieri di Parma.