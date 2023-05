Ruba in un supermercato di Fornovo ma viene scoperto dal negoziante, poi reagisce in modo violento e fugge: preso e denunciato

I carabinieri della Stazione di Fornovo, nel pomeriggio di ieri, 15 maggio, hanno denunciato un 50enne del luogo per rapina impropria ai danni di un supermercato. In particolare un esercente di Fornovo ha richiesto l’intervento dei Carabinieri al 112, poiché stava discutendo animatamente con un cliente.

I carabinieri, arrivati sul luogo della segnalazione, hanno accertato che il commerciante in difficoltà aveva poco prima notato il 50enne nascondere diverse confezioni di alimenti di pregio dentro un borsello, per poi recarsi in cassa e pagare esclusivamente una confezione di yogurt, tentando di allontanarsi in fretta. Fermato prima che riuscisse a scappare, il cliente reagiva in maniera violenta alla richiesta del negoziante di restituire la merce non pagata, spingendolo via ed allontanandosi a bordo della propria auto, di cui alcuni testimoni riuscivano ad annotare la targa.

La pattuglia in pochi minuti ha rintracciato l’autore della rapina impropria (riconosciuto dai testimoni)?. L'uomo è stato denunciato.