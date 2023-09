Salso, finisce in carcere il 34enne che aggredì carabinieri e sanitari prima di essere bloccato col taser

Si sono aperte le porte del carcere di via Burla per il 34enne pregiudicato che un paio di notti fa aveva creato forte scompiglio a Salsomaggiore con il suo comportamento violento, tanto da far richiedere ai cittadini impauriti l’intervento di una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile. I militari alla fine, dopo vani tentativi per bloccare l’uomo, che in stato di forte alterazione aveva aggredito le persone presenti tra cui il personale sanitario intervenuto e gli stessi militari, erano dovuti ricorrere all’utilizzo del taser, colpendolo con gli impulsi elettrici. Trasportato dapprima presso il Pronto soccorso di Fidenza per le medicazioni di una ferita che si era provocata nel corso delle sue azioni e quindi ricondotto presso la comunità terapeutica dove scontava gli arresti domiciliari per precedenti reati, l’uomo è stato anche denunciato dai militari di via D’Acquisto per resistenza a pubblico ufficiale.

Proprio a seguito di questo episodio e della comunicazione dei carabinieri, l’Autorità giudiziaria ha emesso un’ordinanza che revoca gli arresti domiciliari e li sostituisce con la custodia in carcere. Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio odierno dai militari salsesi che hanno prelevato l’uomo e lo hanno condotto in stato di arresto presso la casa circondariale di Parma.