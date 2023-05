Carcere, due detenuti incendiano la cella con le bombolette del gas: tre poliziotti intossicati

Pericoloso incendio in una cella del carcere di Parma, dove due detenuti rom, nella serata del 10 maggio, tra le 22 e le 23, avrebbero dato fuoco alla propria cella, utilizzando le bombolette del gas che legittimamente detengono per cucinare e riscaldare cibo e bevande. E' quanto riferisce il sindacao di polizia penitenziaria Sappe.

Sembra che i due detenuti volessero a i costi una terapia che non potevano avere. Solo grazie all’immediato intervento degli agenti è stata evitata la propagazione dell’incendio in tutta la sezione detentiva. I tre poliziotti Intervenuti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche ospedaliere, dove sono stati refertati dai medici e hanno avuto tre giorni di prognosi, per intossicazione.

"Chiediamo all’Amministrazione penitenziaria interventi immediati - affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Errico Maiorisi, vice segretario regionale - penali e disciplinari, ricordando che l’incendio, laddove si configurino gli elementi di cui all’articolo 423 del codice penale, è un reato piuttosto grave. Questi episodi non fanno che aggravare la situazione nelle carceri, dove la carenza di personale, spesso, rende difficile interventi immediati"