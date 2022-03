Tre detenuti incendiano le loro celle, sei poliziotti intossicati

Ieri sera, 28 marzo, nel reparto di isolamento MS del penitenziario ducale e denominato Iride, 3 detenuti magrebini avrebbero provocato dei focolai di piccole/medie dimensioni, presso le rispettive camere di pernottamento, che avrebbero però generato una fitta coltre di fumo nel corridoio del reparto.

Il personale di Polizia penitenziaria è riuscito a spegnere tutti i principi d’incendio e a mettere in sicurezza il reparto detentivo e i detenuti presenti. A denunciare l'accaduto è stata la segreteria nazionale AS.P.PE., secondo cui sei poliziotti sarebbero stati ricoverati in ospedale per intossicazione e quindi sottoposti agli accertamenti diagnostici e alle cure del caso (per tutti 5 giorni di prognosi). "Da tempo - spiega in una nota la segreteria nazionale - chiediamo l’adozione di provvedimenti esemplari per punire i detenuti facinorosi e che il personale di Polizia penitenziaria possa essere dotato di strumenti efficaci di contrasto alle condotte aggressive. La situazione è esplosiva e prima o poi potrebbe accadere qualcosa di irreparabile.