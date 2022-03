Ancora fiamme in carcere, detenuto incendia la cella: altri cinque poliziotti intossicati

Dopo l'incendio da parte di tre detenuti delle loro celle, avvenuto il 28 marzo, che ha provocato l'intossicazione di sei agenti, nella serata di ieri, martedì 29 marzo, un altro detenuto ha dato fuoco alla sua cella. Le fiamme hanno interessato tutti gli oggetti presenti all'interno, tra cui anche l'armadio, la televisione e lo sgabello di legno. Il fumo che si è generato ha portato all'intossicazione di altri cinque poliziiotti penitenziari, poi ricoverati al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per alcune cure. L'episodio è avvenuto all'interno del reparto di isolamento della media sicurezza. Gli altri detenuti sono stati fatti uscire nei cortili passeggio dei reparti fino a che la situazione non è tornata alla normalità.

"Come già ampiamente detto e dimostrato - sottolinea Gianluca Gibertoni, segretario nazionale dell'Associazione Polizia Penitenziaria - la situazione presso gli istituti penitenziari di Parma continua ad essere incandescente, anche e soprattutto, per la sostanziale sottovalutazione dei problemi che attanagliano l’istituto ducale da parte dei superiori uffici. Serve un cambio di rotta, chiesto, tra l’altro, in primis dal personale che opera presso il fronte detentivo, finora completamente inascoltato, prima che accada l’irreparabile".