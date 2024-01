'Card per viaggiare gratis sui mezzi pubblici', ma è una truffa: attenzione alla falsa pagina Facebook

Una truffa che pubblicizza una falsa card per utilizzare i mezzi pubblici a prezzi irrisori. E' attiva in queste ore una falsa pagina su Facebook, sotto il nome di Emilia Romagna Transport Card, che promette la possibilità di acquistare card per la libera circolazione sui mezzi pubblici a un costo irrisorio.

La vendita pubblicizzata è una truffa finalizzata a carpire i dati delle carte di credito degli acquirenti.

La pagina, che utilizza illecitamente l'immagine della card Mi Muovo e il logo della Regione Emilia-Romagna, è già stata segnalata e ne è stata richiesta la cancellazione. In attesa che la comunicazione venga rimossa invitiamo tutti a prestare attenzione e a non acquistare titoli di viaggio al di fuori dei canali di vendita ufficiali per non mettere a rischio i propri dati bancari. In caso di dubbi, invitiamo a contattare il proprio istituto bancario o il servizio informazioni Tep al numero 840 222222.