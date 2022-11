Carenze igieniche nei negozi: multa di 13.500 euro a un esercente di Parma

Il personale Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma ha sanzionato amministrativamente, per l’impiego di personale senza la preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro per altre gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previsti dal testo Unico, un esercente cinese abitante in provincia di Parma, titolare di un esercizio pubblico a Langhirano, contestandogli una sanzione dell’importo di 8.700 euro. La stessa contestazione ai danni di un’esercente italiana, residente a Parma e sanzionata amministrativamente per l’importo di 13.500 euro.

A entrambi gli esercizi è stata disposta la sospensione dell’attività a decorrere dal 28 novembre per mancata ottemperanza alle disposizioni impartite per l'impiego rispettivamente di uno e di tre persone senza regolare contratto di lavoro.