Carenze igienico-sanitarie in cucina: i Nas multano il titolare di un ristorante

Controlli dei Nas dei carabinieri e del nucleo ispettorato del lavoro nei bar e nei ristoranti. Il titolare di un locale della zona Sud di Parma è stato sanzionato amministrativamente poichè i militari hanno verificato la mancanza di formazione per il personale preposto alla preparazione degli alimenti, per alcune carenze igienico-sanitarie all'interno della cucina e del magazzino e per la mancata esposizione del cartello degli ingredienti sulla vetrina degli espositori dei prodotti commercializzati.

I controlli, portati avanti dai carabinieri della compagna di Parma, insieme ai Nas e al nucleo ispettorato del lavoro, sono finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni di sfruttamento sul lavoro e verificare la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.