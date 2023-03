Caricata da un bovino nella stalla, è grave

Soccorsi in azione in un'azienda agricola nella campagna di Sarmato dove, nella mattinata di sabato 4 marzo, una persona sarebbe stata colpita da un bovino. Gravi le ferite riportate che hanno indotto i sanitari del 118 di Castello, sul posto con i volontari della Pubblica Assistenza, a richiedere l'intervento dell'elisoccorso giunto da Parma. La persona coinvolta nell'infortunio avrebbe riportato gravi traumi all'addome e alla schiena. Il medico, dopo aver valutato le condizioni sanitarie, ha predisposto il trasporto in ospedale a Piacenza, dove si trova ricoverata. Sul posto anche le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.