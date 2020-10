Paura alle elementari di Carignano: crollano pezzi di controsoffitto, scuola allagata

Paura nella scuola elementare di Carignano. Nella notte tra mercoledì 14 e mercoledì 15 ottobre si è verificato il crollo di alcuni pezzi del controsoffitto e l'allallagamento di una parte dell'edificio scolastico dovuto probabilmente ad un'infiltrazione d'acqua. In quel momento, fortunatamente, la scuola era deserta e non erano presenti alunni, docenti e personale scolastico. Nella mattinata di giovedì 15 ottobre gli alunni sono stati fatti rimanere a casa, in attesa di sviluppi.

Nella mattinata di oggi sul posto sono arrivati i tecnici del Comune di Parma, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'edificio scolastico. Secondo le prime informazioni l'infiltrazione di acqua piovana sarebbe stata generata dall'occlusione di una grondaia.

LA NOTA DEL COMUNE DI PARMA - "Intervento dei tecnici del Comune, questa mattina, su richiesta della dirigenza scolastica, nella scuola elementare di Carignano, per porre rimedio ad un’infiltrazione di acqua piovana generata dall’occlusione di una grondaia, in cui è stata riscontrata la presenza di un nido. La funzionalità delle grondaie è stata ripristinata. L’intervento ha comportato il ripristino delle condizioni di fruibilità della scuola in cui sono in corso i lavori per rifacimento del tetto.

Il rifacimento del tetto è a buon punto e si svolge senza precludere l’attività didattica, ma non è ancora del tutto concluso. Per questo la copertura è protetta da teli che veicolano l’acqua nei pluviali, che si sono intasati. L’infiltrazione ha interessato il soffitto di una porzione della scuola ed un parte di un corridoio. Il problema è stato risolto nella prima mattinata di oggi. Gli addetti del comune hanno provveduto a rimuovere l’acqua dal corridoio e a raccogliere l’acqua di scolo dovuta all’inconveniente".