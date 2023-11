Carignano, incendio nella notte in un'abitazione: prende fuoco il quadro elettrico

Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 novembre si è sviluppato un incendio all'interno di un'abitazione di Carignano, frazione del comune di Parma. Le cause del rogo, che si è sviluppato verso l'una e mezza, sono in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Parma con una squadra. Dopo circa un'ora e mezza di lavoro gli operatori del 115 hanno spento le fiamme. Secondo le prime informazioni l'incendio si è sviluppato a partire da un quadro elettrico. Fortunatamente non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco hanno anche messo in sicurezza l'abitazione.