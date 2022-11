Spettacolare incidente tra Carignano e Felino senza conseguenze nel pomeriggio. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto si è ribaltata. Il conducente ha riportato ferite molto lievi ed è stato trasportato al Pronto Soccorso di Parma con un codice uno. Sul posto, oltre al soccorso degli uomini del 118, anche la Polizia Municipale, al lavoro per riportare la situazione alla normalità.