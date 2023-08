Caro scuola, a Parma ogni famiglia spenderà circa 1.200 euro in più

Un’altra brutta sorpresa per i parmigiani che tornano dalle ferie: la spesa per la scuola che quest’anno registrerà aumenti consistenti seguendo la scia dell’aumento complessivo dei prezzi. Il commento del Presidente Nazionale di Confconsumatori, Marco Festelli: "Avremo a che fare con l'aumento dei prezzi della materia prima. Si segnala, secondo le nostre stime, un incremento del 4, 5% solo sui libri scolastici, mentre il grosso dei rincari si avrà sulla cosiddetta accessoristica necessaria: per fogli di carta, astucci, quaderni e strumenti un generale come ad esempio sulle calcolatrici, abbiamo registrato un 10, 15% in più. Ogni famiglia spenderà 1.200 euro in media per figlio quest'anno. Il grosso delle spese è stato calcolato sui quaderni griffati, sugli astucci di supereroi e sugli zaini. Penso che ci sia un incremento omogeneo su tutto il territorio nazionale".