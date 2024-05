Ruba le carte di credito per giocare a poker online: 38enne arrestato

Ha rubato un portafoglio all'interno di un furgone poi, con le carte rubate, ha effettuato diverse ricariche per giocare a poker online. Un 38enne è stato arrestato dai carabinieri di Fidenza con l'accusa di utilizzo di carte di credito e bancomat oggetto di furto.

Nel primo pomeriggio del 16 maggio, verso le ore 15.30, un cittadino ha segnalato al 112 che pochi minuti prima era stato vittima del furto del suo portafoglio che aveva lasciato incustodito nel furgone, a lui in uso, parcheggiato in una via del centro.

L’operatore del 112 lo invitava a recarsi presso il comando Stazione di Fidenza per sporgere denuncia. Durante l’esposizione dei fatti l’uomo ha ricevuto sul suo smartphone 8 notifiche, in tempo reale, di altrettanti prelievi effettuati con le sue carte di pagamento rubategli poco prima. Grazie all’applicazione la vittima è stata in grado di fornire l’esatta ubicazione dell’esercizio commerciale nel quale stavano avvenendo le operazioni fraudolente.

I carabinieri sono andati sul posto. In effetti erano state effettuate 8 operazioni di ricarica cash pokerstars dell’importo di 25 euro cadauna da un uomo che si era allontanato pochi minuti prima dell’arrivo dei miliari. I carabinieri, visionate velocemente le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza posto all’esterno del locale che aveva ripreso l’intera scena ed il suo protagonista, riconoscevano il 38enne, che lo rintracciavano a poca distanza dall’esercizio commerciale nel giro di qualche minuto. Lo stesso veniva trovato in possesso delle ricevute delle avvenute ricariche, negli orari immortalati dalle telecamere, nonché delle carte di pagamento denunciate oggetto di furto poco prima.

Ricostruita la vicenda e acquisiti tutti gli elementi probatori necessari, i carabinieri hanno dichiarato il 38enne in stato di arresto perché ritenuto responsabile del reato di utilizzo fraudolento di carte di credito e ricettazione. Al termine delle formalità burocratiche, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione Carabinieri di Fidenza. L’uomo, poi, al termine dell’udienza effettuata con il rito direttissimo, durante la quale è stato convalidato l’arresto, è stato condannato ad un anno e due mesi di reclusione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.