Casale di Felino, 17enne lancia un sasso contro il parabrezza di un'auto: denunciato

Ha lanciato, senza alcun motivo apparente, un sasso contro un'auto che si trovava parcheggiata davanti ad un locale. Un 17enne di Parma, che nel corso della notte tra sabato 7 e domenica 8 si trovava all'interno di un locale a Casale di Felino è stato identificato e denunciato dai carabinieri al Tribunale dei Minori per danneggiamento. L'episodio è avvenuto stanotte: il padre di un giovane - che si trovava nel locale - è arrivato sul posto per prendere il figlio. Ad un certo punto il minorenne ha preso un sasso e lo ha lanciato contro il parabrezza, danneggiandolo in più punti. Fermato dai militari - chiamati dal padre del giovane - è stato accompagnato in caserma e denunciato. Il 17enne è stato poi riconsegnato ai genitori.

Controlli dei carabinieri a Felino, Sala Baganza, Nocerto e Medesano

Anche in questi giorni di inizio agosto continuano i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, al fine di mantenere sempre alta la presenza delle Forze dell’Ordine e l’attenzione alle problematiche della sicurezza dei cittadini. Sono stati effettuati numerosi posti di controllo, soprattutto lungo le principali vie di comunicazione e i luoghi di aggregazione maggiormente frequentati, ma anche nelle frazioni periferiche, al fine di contrastare il fenomeno delle truffe perpetrate a i danni di anziani da persone che si fingono tecnici del gas o appartenenti alle forze dell’ordine. I controlli hanno interessato in particolare i territori dei comuni di Salsomaggiore Felino, Sala Baganza, Noceto e Medesano, con l’impiego di personale in uniforme e in borghese.

Durante le varie attività i militari della Stazione di Sala Baganza hanno controllato due giovani che in orario notturno si trovavano nei pressi del castello di Felino. I due, apparsi nervosi alla vista della pattuglia, sono stati perquisiti e trovati in possesso di circa 5 grammi di hashish, sequestrati e pertanto sono stati segnalati alla Prefettura di Parma quali assuntore di sostanze stupefacenti.

Non sono mancati i controlli mirati alla sicurezza della circolazione stradale, nel corso dei quali le pattuglie del radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore hanno fermato due veicoli che circolavano sprovvisti di assicurazione. Entrambi i mezzi sono stati

sottoposti a sequestro amministrativo, mentre per i conducenti è scattata la sanzione prevista dall’art. 193 del codice della strada, ovvero 866 euro di multa e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Ha dato i suoi frutti anche l’attività preventiva, infatti ieri notte a Fornovo Taro una pattuglia di Carabinieri, allertata da una chiamata al 112 da parte dei vicini di casa che avevano sentito dei rumori sospetti, è intervenuta tempestivamente presso una villetta, i

cui proprietari si trovavano in vacanza, mettendo in fuga i malviventi prima che riuscissero a svaligiare la casa.