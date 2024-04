Casolare a fuoco tra Parma e Reggio

Nel corso della nottata tra sabato 13 e domenica 14 aprile un casolare, che si trova tra le province di Parma e Reggio Emilia in località Gattatico, ha preso fuoco. Un'auto, che si trovava all'interno dell'edificio, è stata completamente distrutta dalla fiamme. Si tratta di una Ford Fiesta di proprietà di un uomo di 71 anni. L'incendio potrebbe essere stato di origine dolosa: per ora gli inquirenti non lo escludono. Sul posto sono arrivate due squadre di vigili del fuoco da Sant’Ilario e Reggio Emilia, oltre ai carabinieri.