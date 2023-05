Castione Baratti, pauroso frontale: due ferite in ospedale

Pauroso frontale a Castione Baratti. Per cause ancora in corso d'accertamento, tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente, due in maniera seria. I conducenti sono rimasti feriti in modo piuttosto grave. Due uomini, uno di 73 anni e uno di 50 sono stati trasportati all'Ospedale Maggiore con ferite di media gravità. Sul posto l'automedica e ambulanza, in supporto a una squadra dei vigili del fuoco di Langhirano.