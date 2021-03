Catania, Bari e Lamezia. Dall'aeroporto di Parma si torna a volare verso Sud

Dal 28 marzo, covid permettendo, Bari, Catania e Lamezia Terme saranno più vicine a Parma. Sono stati presentati all'aeroporto Verdi le nuove tratte, che partiranno a fine mese. La compagnia Ego Airways però non si ferma qui. Oltre a collegare i cosiddetti aeroporti minori del Nord Italia con il Sud, ci sarà l'occasione di pensare a collegamenti con alcune capitali europee. "Abbiamo investito perché crediamo fortemente nel progetto - dice Marco Busca, presidente di Ego Airways -. Questo è un momento difficile per tutti, soprattutto per il traffico aereo. Vogliamo rilanciare l'offerta in vista della stagione estiva. Può decollare da piste cortissime ma andare lontano, anche tre quattro ore di volo. E' stato svelato l'aereo Embraer 190, un aereo agile, pensato per inquinare meno e rendere di più. Prodotto in Brasile, costa intorno ai 40 milioni di dollar. Il punto di forza è quello di poter decollare da piste corte, mantenendo in volo la velocità come i classici aerei a lungo raggio. Ha a disposizione 100 posti, tre classi e la capacità di atterrare ovunque, grazie all'approccio ripido. Nel video le parole di Guido Dalla Rosa Prati, presidente della Sogeap, società di gestione delllo scalo parmigiano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.