Cavandoli (Lega): "Agente aggredito in carcere, serve maggiore tutela per la Polizia Penitenziaria"

Ennesima grave aggressione ad un agente della Polizia Penitenziaria presso gli istituti penitenziari di Parma. Un detenuto, secondo quanto denunciano i sindacati di polizia penitenziaria Sappe, Uilpa, Osapp e Fns Cisl, approfittando dell’apertura della cella per una terapia sanitaria d’urgenza, è uscito nell’androne esterno e ha tentato di strangolare uno dei poliziotti intervenuti. "Solo per puro caso l’aggressione non si è trasformata in qualcosa di più grave - ha dichiarato la deputata della Lega Laura Cavandoli -. Voglio esprimere la massima solidarietà all’agente, e a tutta la Polizia Penitenziaria, per il prezioso lavoro quotidianamente svolto presso le carceri italiane, spesso in condizioni di difficoltà. Da tempo ho espresso preoccupazione per la carenza di personale e il sovraffollamento nel carcere di Parma, anche a nome della Lega ribadisco l’impegno ad affrontare quelle criticità che per anni sono state ignorate, rendendo il lavoro degli agenti difficile e spesso ingiustificatamente pericoloso".

