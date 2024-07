Cavandoli (Lega): “Apprensione”. Il sindaco Guerra: “Nessun morto, è un miracolo”

“Seguo con apprensione le notizie che arrivano da Parma, dove un treno merci e uno passeggeri sono rimasti coinvolti in un incidente ferroviario che ha determinato il deragliamento del primo. Ringrazio i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e quanti si sono subito mobilitati per le prime operazioni di soccorso. Fortunatamente, stando alle prime informazioni, non ci sarebbero vittime e nessuno avrebbe riportato lesioni gravi. Auguro ai feriti pronta guarigione, in attesa che si faccia luce su quanto accaduto”. Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli, eletta a Parma.

Il sindaco Guerra dichiara lo stato di chiusura di via Toscana e il tratto ferroviario Parma-Sant’ilario, aggiungendo che "si spera che già nella giornata di domani si possa ripristinare il traffico. Il problema è pulire via Toscana, sommersa da massi. Se ne farà carico Rfi con mezzi appositi. I residenti potranno raggiungere la loro abitazione a piedi. Vedendo questo scenario è una fortuna non aver avuto vittime. Si può parlare di miracolo”.