Cede il montacarichi in casa, 76enne precipita 8 metri nel vano. È grave

Ha riportato gravi traumi l’uomo piacentino di 76 anni che nella tarda mattinata di sabato 1 luglio, mentre si trovava nella propria abitazione è precipitato nella tromba del vano montacarichi: pare, dai primi accertamenti, che si trovasse all'interno dell’impianto di sollevamento che però ha ceduto improvvisamente. A lanciare l’allarme è stata la moglie che era presente in quel momento nell’abitazione e che ha udito le grida. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza della Croce Bianca e l’automedica del 118. I soccorritori, non senza fatica, sono riusciti a raggiungere l’uomo che, pur non avendo mai perso conoscenza, ha riportato gravi traumi. Una volta stabilizzato sul posto, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso, ma poco dopo è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Parma.