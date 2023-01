Cellulare alla guida, velocità eccessiva e droga: controlli e denunce dei carabinieri a Langhirano

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Langhirano sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di

prevenire gli incidenti stradali, i reati contro li patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti. I posti di controllo sono stati effettuati nei punti più sensibili della circolazione stradale identificando circa 70 persone e controllato 40 autovetture. Diverse le violazioni amministrative accertate per

eccesso di velocità, utilizzo del telefono cellulare durante la guida e il non avere indossato la cintura di sicurezza. Nessuna violazione accertata

mediante etilometro.

Nel corso del servizio sono stati denunciati un 33enne tunisino irregolare sul territorio nazionale ed un 46enne liberiano perché non ha ottemperato al

decreto di espulsione emesso dalla Questura di parma ad ottobre 2022. Segnalati alla Prefettura alcuni giovani tra i 18 ed i 23 anni trovati a

consumare hashish in località Torrechiara dove è stato anche rinvenuto e sequestrato un involucro con della cocaina.