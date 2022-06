Centauro perde il controllo della moto e si schianta al suolo: è grave

Grave incidente questa mattina, intorno alle 10, nella frazione di Solignano, a Filippi di Specchi. Per cause ancora in corso d'accertamento, un motociclista di 68 anni ha perso il controllo del suo mezzo finendo al suolo. La rovinosa caduta gli ha procurato ferite gravi, tanto che è stato necessario l'intervento dell'Elisoccorso di Parma per il trasporto al Pronto Soccorso nell'area codici rossi. Oltre all'Elisoccorso, sul posto dell'incidente sono intervenute l'Autoinfermieristica di Varsi e l'Ambulanza dei volontari di Varsi.