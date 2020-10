In centro senza mascherina: 4 giovani multati per 400 euro

Altre multe in provincia di Parma per il mancato utilizzo delle mascherine all'aperto. Nella serata di ieri, venerdì 16 ottobre infatti quattro giovani di Fidenza che si trovavano in centro senza mascherina sono stati fermati e multati dai carabinieri: la sanzione per ognuno dei giovani è stata di 400 euro.

L'obbligatorietà dei dispositivi i di protezione individuale infatti è stata estesa anche all'aperto. I militari, che hanno effettuato alcuni controlli in collaborazione con l'unità cinofila di Bologna, hanno anche denunciato un 40enne per spaccio di sostanze stupefacenti: è stato infatti trovato in possesso di 15 grammi di hashish, due bilancini di precisione e due coltelli.