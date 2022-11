Centro storico al setaccio per impedire 'fenomeni di intemperanza giovanile'

Un massiccio dispiegamento di forze, che ha visto numerose pattuglie in un servizio di controlli interforze, ha presidiato il centro storico di Parma sabato pomeriggio, con lo scopo di prevenire e contrastare possibili assembramenti che potessero sfociare in azioni violente. Sono stati impiegati due equipaggi della Polizia di Stato, un operatore del Locale Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, due equipaggi dell’Arma dei Carabinieri, un equipaggio della Guardia di Finanza e due pattuglie della Polizia Locale

Nel corso dell’attività sono state setacciate le principali zone interessate dai fenomeni di intemperanza giovanile, in particolare Piazza Ghiaia, viale Mariotti, viale Toschi, Piazzale della Pace, Battistero, Duomo, via Cavour, Galleria Polidoro Il controllo straordinario del territorio ha portato a identificare 53 persone. E’ stato elevata una sanzione per l’attività di accattonaggio.