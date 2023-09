Centro storico, ennesima lite in piena notte con spranghe e bastoni

Ennesima lite in piena notte per le vie del centro storico di Parma. Sui social circola un video che ritrae ragazzi armati di spranghe e bastoni. "La situazione legata all'ordine pubblico resta critica - scrive in una nota l'associazione I Nostri Borghi -. Allarme spaccate in centro, furti all'interno delle auto. Sbandati e violenti tranquillamente soggiornano giorno e notte nelle vie del centro storico, spaventando cittadini e turisti, con i residenti esasperati. Sconforta il senso d'impunità nei confronti di questi personaggi. Chiediamo con forza interventi mirati e continuativi, con presidi fissi e in borghese: Parma non merita tutto questo".

