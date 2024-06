Cerca di entrare nella sua ex abitazione: arrestato

Furto in abitazione in via Novara. Le volanti della polizia hanno bloccato un uomo già noto alle forze dell'ordine che, secondo le testimonianze, aveva cercato di entrare in un'abitazione provando a portare via del materiale. La casa, di sua proprietà in passato, era stata venduta all'asta. Probabilmente anche per via di un po' di frustrazione subentrata, l'uomo si è recato nella zona che conosceva - avendoci vissuto per anni - e ha pensato bene di entrarci con violenza, mettendo a repentaglio anche l'incolumità del nuovo proprietario. Tutto è successo lunedì, 3 giugno, alle 19:30 e la volante è intervenuta quando ancora l'aggressione era in atto, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Il ladro è stato sottoposto a perquisizione personale: aveva addosso alcuni oggetti atti ad offendere, tra cui anche un’arma da taglio. È stratto in arresto per il reato di rapina impropria aggravata e denunciato a piede libero per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere.