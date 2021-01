Cerca di rubare una bicicletta in stazione: 30enne denunciato

Ha cercato di rubare una bicicletta in stazione, approfittando del coprifuoco e pensando di mettere in atto il suo piano senza problemi, vista la presenza di pochissime persone.

Un 30enne maghrebino è stato bloccato e denunciato dai carabinieri della stazione Oltretorrente che stavano passando in zona nel corso di alcuni controlli per verificare il rispetto delle normative anticontagio da Covid-19.

Il giovane era intento a manomettere il sistema antifurto di una bicicletta parcheggiata in piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa: i militari lo hanno visto e lo hanno fermato, per poi denunciarlo per tentato furto.