Cerca di scappare dal controllo e aggredisce i carabinieri: 25enne denunciato

Proseguono i controlli del territorio da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Parma, allo scopo di prevenire i reati contro il patrimonio e contrastare quelli relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri, 2 febbraio, tra Parma e provincia sono state impegnate oltre 70 pattuglie e 150 militari impiegati. Complessivamente, sono state controllate circa 430 persone e fermati 250 veicoli. Sono stati effettuati numerosi controlli con etilometro.

I carabinieri della stazione oltretorrente hanno denunciato un 23enne gambiano che è stato trovato in possesso di circa 25 grammi di hashish. Contemporaneamente un’altra pattuglia, in un parco cittadino, ha controllato un italiano di 22 anni, trovato con qualche dose di hashish. Il giovane è stato segnalato in Prefettura come consumatore.

Un 25enne straniero ha cercato di sottrarsi al controllo dei militari: prima è scappato e poi, una volta raggiunto, ha aggredito fisicamente i militari. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

La stazione di San Pancrazio Parmense ha denunciato un giovane, responsabile del furto di numerosi capi d’abbigliamento presso una comunità terapeutica.