Cerca di sedare una rissa in via XXII luglio: aggredito il parroco di San Quintino

Si è messo di mezzo per cercare di sedare una lite tra due stranieri. E alla fine, ad essere aggredito, è stato proprio lui: il parroco della chiesa di San Quintino. Tutto è accaduto in via XXII luglio, quando intorno alle 19 di oggi, 20 marzo, un uomo, un extracomunitario da tempo aiutato dalla parrocchia, avrebbe colpito con una sedia il sacerdote, che nel frattempo stava cercando di separare due stranieri coinvolti in una rissa scaturita da questioni economiche.

Il parroco è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore, in condizioni di media gravità. Sono immediatamente scattate le indagini dei carabinieri che stanno cercando di risalie all'aggressore. Si stanno cercando testimoni, nel tentativo di ricostuire i fatti.