Cercano di vendere un cellulare rubato ad un negozio: denunciati tre giovani di una baby gang

Tre giovani - tra cui un minorenne - che hanno cercato di vendere due cellulari rubati ad un negozio di telefoni usati, sono stati identificati e denunciati dai poliziotti per ricettazione. Durante la trattativa, infatti, il proprietario del negozio si è accorto che uno dei telefoni cellulari proposto dai ragazzi era quello che avevano rubato, pochi giorni fa, ad un suo amico. A quel punto si è accordato con i giovani, fingendosi interessato all'acquisto, e ha detto loro di tornare dopo qualche ora.

Nel frattempo l'uomo ha chiamato la polizia, raccontando tutto. Quando i ragazzi sono tornati gli agenti delle Volanti, presenti in negozio, si sono fatti consegnare i telefoni: uno era proprio quello dell'amico del proprietario. I tre giovani sono stati denunciati per ricettazione. Nei confronti di uno dei tre, non residente a Parma, è stato avviato il procedimento per l'emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Parma,

I tre giovani sono stati più volte denunciati per reati contro il patrimonio e contro la persona. Gli stessi sono stati più volte identificati nel corso dell'attività di repressione e prevenzione dei fenomeni di violenza giovanile che di recente hanno interessato il centro storico.