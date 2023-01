Cerreto Laghi, una bimba perde i sensi nei pressi della seggiovia: salvata dai carabinieri-sciatori

Week end di controlli per i carabinieri-sciatori del dipartimento di Collagna (Reggio Emilia) sulle piste innevate dell'Appennino. In tutto una decina di interventi di soccorso, senza gravi conseguenze per i malcapitati. Tra questi anche una bambina di dieci anni, residente a Parma. L'allarme lo ha dato il padre, dopo che nei pressi della seggiovia aveva perso i sensi cadendo a terra. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente prestando i primi soccorsi in attesa dell'arrivo del medico. Per fortuna l'incidente non ha avuto conseguenze gravi, la bambina si è subito ripresa ed è stata affidata al padre.