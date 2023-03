Cesare Battisti: "Aggredito dagli agenti nel carcere di Parma, hanno rotto il mio pc"

Cesare Battisti, ex militante dei Proletari armati per il comunismo, rinchiuso nel carcere di via Burla a Parma dopo l'estradizione dal Brasile e condannato all'ergastolo per quattro omicidi, ha presentato un reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia.

Nella denuncia, in un foglio di tre pagine letto dall'agenzia Agi, scrive che il 2 marzo "alle 8 del mattino un assistente capo in servizio con aria spavalda e fare minaccioso, supportato da un nugolo di agenti dalle impressionanti prestanze fisiche faceva irruzione nella mia cella con la manifesta volontà di voler provocare reazioni inconsulte, aggredendo verbalmente e fisicamente il sottoscritto".

Cesare Battisti sostiene di avere subito "un trattamento selvaggio" e che non sarebbe stata rispettata la sua privacy "nemmeno quando vado in bagno". Sempre secondo il racconto di Cesare Battisti il suo pc aveva subito "gravi danni": "Un trauma. Per me è uno strumento di lavoro come scrittore ed editor di 'Artisti dentro, e l'unico mezzo per mantenere un equilibrio psichico in circostanza tanto avverse".

La richiesta alla Sorveglianza è di accertare eventuali ipotesi di reato e di intervenire "per un ritorno alla legalità, tesa a garantire i diritti inviolabili dell'uomo".