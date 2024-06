Champagne, culatello e 10mila euro in cambio di appalti: così venivano assegnati i lavori

Ulteriori sviluppi sono stati documentati nell’inchiesta sull’Aipo, l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po in cui è indagato da mesi per corruzione e peculato l’ex direttore. La Finanza, su ordinanza del gip, ha arrestato un imprenditore del settore edile con un’impresa che opera nel Parmense, con l'accusa di corruzione. Accertati quattro incontri tra lui e il direttore dell'Ente in cui l’imprenditore avrebbe consegnato in totale una somma vicina ai 10mila euro e un culatello.

Il primo rapporto corruttivo riguarda i rapporti tra il Direttore Aipo e l’imprenditore destinatario della misura cautelare. Gli accertamenti hanno consentito di documentare quattro incontri, concordati telefonicamente utilizzando una formula convenzionale individuata nell’invito a “prendere un caffè”, terminologia che l’imprenditore utilizzava anche con la dipendente amministrativa, indagata a titolo di concorso in corruzione per aver curato l’approvvigionamento di denaro che sarebbe stato consegnato al pubblico ufficiale. I riscontri eseguiti dai finanzieri - mediante servizi di osservazione ed intercettazione audio e video - hanno permesso di rilevare come nel corso degli appuntamenti non sia mai stato consumato alcun caffè, in quanto gli incontri tra i due indagati avvenivano sistematicamente all’interno dell’auto dell’imprenditore, per pochi minuti, sempre nelle adiacenze esterne alla sede di Parma di AIPO.

Secondo l’ipotesi di accusa, nei quattro incontri l’imprenditore ora agli arresti domiciliari avrebbe consegnato al Direttore di AIPO denaro per 10 mila euro in tre tranche, oltre che un culatello (il 22 dicembre 2022), condotte che il GIP ha qualificato come ipotesi di reato di corruzione. In effetti, l’esame della documentazione acquisita dalle Fiamme Gialle ha permesso di individuare diversi lavori affidati da AIPO alla società rappresentata dall’indagato, in relazione ai quali sarebbero state elargite le dazioni. Lavori di adeguamento della chiavica di foce Riglio nei comuni di Spinadesco (in Provincia di Cremona) e Cremona aggiudicata nel luglio 2021 per 1.078.000,00 euro ad un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) rappresentata dall’imprenditore indagato. Oltre che a accordo quadro triennale 2022-2024 per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza del PTI 01 di Cremona – Fiume Po, aggiudicata nel giugno 2022 per 781.000,00 euro ad un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) rappresentata dall’imprenditore indagato. Secondo le Fiamme Gialle, alla società rappresentata dall’imprenditore indagato sono stati affidati lavori di somma urgenza di Concordia sulla Secchia (in provincia di Modena) nel settembre 2022 per 200.000 euro. Infine lavori di adeguamento in quota della sagoma dell’arginatura maestra del Fiume Po nei Comuni di Serravalle a Po (Mantova) ed Ostiglia (Mantova), aggiudicati nel gennaio 2023 per 3.068.127,00 euro ad un’ATI composta anche dalla società rappresentata dall’imprenditore indagato.

L’ipotesi accusatoria formulata verte sull’azione di influenza che il Direttore pro tempore avrebbe esercitato, pilotando la scelta dell’impresa aggiudicataria a favore della società dell’indagato in assenza di motivazioni diverse dalla realizzazione del solo interesse del privato oppure, in un caso, influenzando la scelta del Presidente di Commissione della gara pubblica, nominato tra le figure interne all’Agenzia pur trattandosi di un appalto di importo superiore a 1 milione di euro, in violazione delle disposizioni del vigente codice degli appalti e manipolando il criterio previsto di rotazione degli incarichi.

Un secondo episodio corruttivo è stato ipotizzato a carico di un funzionario AIPO in servizio presso la sede di Cremona e dell’imprenditore posto agli arresti domiciliari (“corruzione per l’esercizio della funzione”). In dettaglio, stando alla ricostruzione investigativa, l’imprenditore, nell’ottobre 2022, avrebbe consegnato la somma di denaro pari a 3.000 euro al funzionario pubblico in relazione all’esercizio delle funzioni di R.U.P. (responsabile unico procedimento) e Direttore dei lavori presso AIPO Cremona con riferimento al servizio denominato “Accordo quadro triennale 2022-2024 per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di Cremona- Fiume Po”. In tale occasione, alla consegna del denaro avrebbe partecipato anche una dipendente amministrativa dell’imprenditore, la quale è indagata per concorso nel reato di corruzione.

Il terzo episodio corruttivo - ricostruito grazie alle indagini e fatto proprio dal GIP - (“corruzione per l’esercizio della funzione”) riguarda la dazione di una cassa di champagne (sei bottiglie) del valore commerciale di 1.410 euro, da un altro imprenditore edile parmigiano al Direttore pro tempore di AIPO a fronte dell’avvenuta assegnazione alla sua società dei lavori di somma urgenza per la frana sulla sponda del fiume Enza in località Coenzo nel Comune di Sorbolo Mezzani (PR).

Infine, un’ulteriore contestazione è formulata nei confronti del Direttore pro tempore di AIPO per l’ipotesi di reato di peculato in quanto, mediante l’utilizzo di strumenti di tracciamento GPS nonché di attività di pedinamento e riscontro documentale, è stato possibile ipotizzare - sia durante il periodo in cui era Segretario dell’Autorità Distrettuale del Bacino del Fiume Po sia quando era direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) – un utilizzo in modo continuativo e sistematico di autovetture di servizio per fini esclusivamente personali, per un totale di 159 viaggi nel solo periodo aprile-luglio 2022. Con riferimento alle esigenze cautelari espresse nel provvedimento, il GIP ha ritenuto idonea la misura degli arresti domiciliari in capo all’imprenditore indagato quale presunto corruttore con particolare riferimento al modus operandi dimostrato nell’intrattenere relazioni con pubblici funzionari. In particolare, nell’ordinanza del GIP si evidenzia come l’imprenditore assimilasse le prebende elargite ai pubblici funzionari a degli ordinari costi d’impresa da recuperare poi ai danni dell’interesse pubblico, utilizzando talvolta nelle forniture pubbliche materiale di minor valore rispetto a quello pattuito.

Nello specifico, nell’ordinanza del GIP è riportato l’episodio rilevato dalle indagini delle Fiamme Gialle secondo cui l’impresa dell’indagato, nell’esecuzione di lavori commissionati da AIPO per la riparazione dell’argine di un fiume a seguito di una frana, avrebbe utilizzato un materiale di minor valore rispetto a quello pattuito, ossia pali di pino di diametro inferiore a 20 centimetri in luogo di pali di qualità diversa (castagno) e con diametro superiore (25 centimetri). Viceversa, quanto al Direttore di Aipo, le esigenze cautelari sono state ritenute non sussistenti in ragione della intervenuta sospensione dalle funzioni in sede amministrativa.