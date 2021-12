Chiama i carabinieri per un furto ma in cantina c'è una serra di marijuana: denunciato

I carabinieri sono intervenuti per il sopralluogo di furto all'interno di un condominio ed hanno trovato, nella cantina del condominio, una serra di marijuana. L'episodio si è verificato ieri sera: al 112 è giunta una chiamata da parte di un uomo che ha sorpreso due ladri all’interno di casa. I militari della Stazione di Parma Oltretorrente arrivati sul posto, ed accertato che i due si erano allontanati in quanto scoperti, dopo aver ultimato il sopralluogo dell’abitazione hanno controllato le cantine dello stabile per verificare che non si fossero nascosti.

Nello scendere hanno avvertito il tipico odore della marijuana provenire da una delle cantine. Guardando dalle fessure della porta si vedeva chiaramente tutto il necessario per la coltivazione della sostanza. Individuato il proprietario in un 42enne, alla richiesta dei militari di accedere all’interno dell’abitazione, in quanto anche da li proveniva un forte odore, cercava di sottrarsi al controllo provando a chiudere la porta spingendoli fuori.

Dopo essere entrati hanno perquisito la casa ed hanno trovato la droga in camera da letto e cucina, oltre ad un bilancino di precisione. In cantina è stata sequestrata la serra completa di lampade ultraviolette e tre piante di marijuana. Complessivamente oltre 60 grammi tra hashish e marijuana. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale