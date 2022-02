Chiama i carabinieri per una lite con la moglie e poi li aggredisce: 43enne arrestato

Prima ha chiamato i carabinieri per una lite con la moglie, poi - quando i militari sono arrivati davanti a casa sua - li ha aggrediti a gomitate impedendoli di entrare all'interno dell'appartamento. Un 43enne residente a Fidenza è stato arrestato nella serata di ieri, martedì 22 febbraio, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Etano da poco passate le ore 22 quando al 112 arriva la chiamata di un uomo che ha chiesto l'intervento di una pattuglia perchè stava litigando con la moglie.

Alla richiesta di fornire le proprie generalità il 43enne non ha risposto: ha insultato l'operatore e ha chiuso la chiamata. Dopo pochi minuti i carabinieri della radiomobile sono arrivati davanti a casa sua: il 43enne era in cortile, completamente ubriaco. L'uomo ha detto ai militari di non avere più bisogno dell'intervento ma i carabinieri hanno deciso di vederci chiaro e sono entrati in casa. Il 43enne, a quel punto, li ha aggrediti a gomitate per impedirgli di entrare nell'appartamento. Bloccato e portato in caserma è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale: per lui anche due denunce per lesioni e per rifiuto delle generalità.