Chiama il 118 per un malore, poi aggredisce i sanitari e lancia oggetti contro l'ambulanza: denunciato 35enne

I Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme al termine di mirata attività investigativa hanno identificato e conseguentemente denunciato in stato di libertà un parmense un 35enne, residente nella provincia di Bologna che, alcune settimane addietro in quel centro termale, era stato soccorso da due volontari della Pubblica Assistenza perché colto da un lieve malore.

Il paziente, poco collaborativo, mentre veniva accompagnato verso l’ambulanza di soccorso, notava un altro soggetto che iniziava immotivatamente ad ingiuriare e inseguire, lanciandogli contro una sedia e quanto altro gli capitava a tiro. I volontari, vista l’aggressività mostrata dall’uomo, riparavano nell’ambulanza, che veniva raggiunta da diversi oggetti lanciati dal paziente, e chiedevano aiuto alle forze dell'ordine e l’invio dell’automedica.

Giunti sul posto i militari riuscivano a calmare il giovane che, successivamente, decideva di raggiungere in autonomia il Pronto Soccorso di Fidenza. Per quanto emerso dagli accertamenti e poiché i volontari della Pubblica Assistenza per circa due ore non hanno potuto eseguire altri interventi, a carico del giovane paziente è stato ipotizzato l’oltraggio, la violenza e minaccia ad un incaricato di pubblico servizio nonché l’interruzione di un servizio di pubblica necessità.