Chiama la polizia per denunciare uno scippo ma fornisce le generalità del fratello: marocchino denunciato ed espulso

Ha chiamato la polizia per denunciare di aver subito uno scippo ma agli agenti ha fornito le generalità del fratello, in regola con il permesso di soggiorno. Un cittadino marocchino, irregolare e gravato da un ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, è stato denunciato per false dichiarazioni e inosservanza dell'ordine del Questore ed è stato messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per l'espulsione. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 17 febbraio.