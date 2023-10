Chiara Scibetta, vice capo di Gabinetto, saluta Parma

La Questura saluta il Commissario Capo della Polizia di Stato Chiara Scibetta, che a partire da lunedì 9 ottobre assumerà un nuovo prestigioso incarico presso il Dipartimento della Polizia a Roma.



Arrivata a Parma al termine del corso di formazione circa un anno e mezzo fa, si è subito distinta e fatta apprezzare da superiori e dipendenti per la sua lealtà, disponibilità e per il suo straordinario simpegno. In Questura ha ricoperto diversi incarichi, dirigente dell’Ufficio Immigrazione , dirigente dell’Ufficio del Personale e della Divisione Pas.



A partire da luglio 2022 è stata nominata vice capo di Gabinetto, incarico ricoperto fino ad oggi. Referente del progetto “Pretendiamo Legalita’ , nel corso della sua permanenza a Parma ha incontrato centinaia di studenti, dove grazie all’ empatia e alla sensibilità che la contraddistingue è riuscita a sensibilizzarli sul tema del rispetto delle regole per diventare cittadini consapevoli.

Durante il suo incarico in Questura è riuscita con il suo operato a dare un contributo significativo nella gestione dei grandi eventi che hanno visto Parma protagonista.