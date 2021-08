Chiede soldi ad un 36enne per ridargli il portafoglio dopo un rapporto sessuale a pagamento: 41enne arrestata

Prima ha concordato con un 36enne di Noceto un rapporto sessuale per la somma di 20 euro, poi - dopo aver usato la carta bancomat dell'uomo per fare un rifornimento di 5 euro alla sua auto, come concordato - si è tenuta il portafoglio del cliente ed ha chiesto una cifra di denaro per la restituzione.

Una 41enne di Fidenza è stata arrestata ieri mattina dai carabinieri per il reato di tentata estorsione e messa poi ai domiciliari presso la sua abitazione.

Un 36enne di Noceto, dopo aver incontrato una donna di 41 anni all'interno di un bar di Fidenza, ha concordato con lei un rapporto sessuale a pagamento per la somma di 20 euro, più 5 euro per il rifornimento di carburante della sua auto.

La donna ha usato il bancomat - con il codice pin fornito dal titolare - per fare benzina. Il 36enne si è però dimenticato il portafoglio nell'auto della donna.

A quel punto è andato dai carabinieri di Noceto per denunciare lo smarrimento della carta bancomat e per bloccarla, dicendo di aver dimenticato il portafoglio all'interno dell'auto di una donna, conosciuta poco prima. In questa prima fase, però, il 36enne - per vergogna - non ha riferito tutto ai carabinieri, omettendo il passaggio di denaro per la prestazione sessuale.

La madre del 36enne, verso l'ora di pranzo, è tornata dai carabinieri dicendo che il figlio aveva ricevuto la richiesta di una somma di denaro per la restituzione del portafoglio. A quel punto i carabinieri si sono appostati in attesa dell'arrivo della 41enne che ha nuovamente chiesto soldi al 36enne.

Dopo aver accertato il tentativo di estorsione i militari hanno fermato la donna, che è stata arrestata: il portafoglio dell'uomo era nella tasca della portiera della sua auto. E' accusata di tentata estorsione: ora si trova agli arresti domiciliari.