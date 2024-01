Chiedeva l'elemosina davanti ad un market ma era latitante: arrestato 41enne

Chiedeva insistentemente l'elemosina davanti al supermercato Lidl di Largo 24 agosto 1942 ma su di lui pendeva un decreto di rintraccio per la notifica della revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione. Un 41enne italiano è stato arrestato dalla polizia nella giornata di mercoledì 17 gennaio.

La volante giunta sul posto, allo scopo di ricostruire l’accaduto ha contattato l’addetto alla sicurezza del negozio, nonché richiedente l’intervento, il quale ha mostrato la persona molesta che stazionava all’esterno del supermercato nei pressi del deposito dei carrelli della spesa.

L’addetto alla sicurezza ha riferito, che il soggetto con il suo atteggiamento molesto e insistente nel chiedere l’elemosina, aveva infastidito i clienti del negozio.

L’uomo controllato dai poliziotti intervenuti è stato identificato per un cittadino italiano 41enne. Da accertamenti effettuati in Banca data è emerso che lo stesso, pluripregiudicato per violenza, minaccia a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e rapina aggravata risultava gravato da un decreto di rintraccio per la notifica della revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catanzaro per l’espiazione di una pena residua di 5 mesi e dieci giorni. Alla luce dei fatti, l’uomo è stato accompagnato in Questura, per essere fotosegnalato dal personale della Polizia Scientifica.

Al termine dell’attività di rito, il 41enne è stato tratto in arresto. Dell’arresto è stata data immediata notizia all’Autorità Giudiziaria, che ha disposto che l’uomo venisse tradotto presso la casa circondariale di Parma.