Chiedilo a Parmatoday - "Ti rubano le chiavi di casa e ti chiedono il riscatto"

"Vorrei denunciare una situazione ormai diventata insostenibile, per tutti coloro che (purtroppo) abitano nei condomini di Piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa. Ci rivolgiamo a voi in quanto non sappiamo più a chi rivolgerci". Comincia così la lettera inviata da una residente alla redazione di ParmaToday.it, una lettera piena di preoccupazione per la situazione di degrado che ormai, da anni, vige in zona stazione dove, secondo la lettrice, si verificano episodi di criminalità che si ripercuotono anche sui residenti, costretti a vivere in "uno stato di assedio. Perché è diventato improponibile uscire col cane a fare una passeggiata: ti rubano le chiavi di casa e poi le rivendono chiedendoti un riscatto. Assedio, perché, dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti, urlato, vomitato sotto al condominio, entrano dentro e si mettono a dormire sul pianerottolo, aprendo tutta la posta del palazzo nella speranza di trovare qualcosa. Assedio, perché, quando esci di casa, non puoi dire nulla a questi individui altrimenti o ti attaccano o, se minacci di chiamare le forze dell’ordine, ti ridono in faccia.

Sei costretto ad assistere a scambio, uso, e compravendita di crack, eroina. Ti senti tu quello sbagliato ad abitare li’, con la paura ogni giorno di trovare la tua auto rotta dato che lanciano anche bottiglie in vetro sulle macchine. Abitare con paura perché nessuno può aiutarti. Sentirsi vulnerabile a casa propria, sentirsi impotente a casa propria, vivere con angoscia. Questo è il sentimento di tutti coloro che abitano in zona Carlo Alberto dalla Chiesa.



Nonostante il dispiego di polizia sul piazzale, nonostante le chiamate, l’unica risposta che si ha è che bisogna aspettare tanto e, se quando arrivano con le sirene i soggetti in discussione “se la danno a gambe”. Davanti a una scena dove una donna, in stato di alterazione elevato, stava lanciando zaino, tavolini e sedie davanti a un bar, le forze dell'ordine sono passate senza nemmeno farci caso. Un assedio fatto di impotenza, paura e rassegnazione - conclude l'appello della lettrice -. Molti hanno pensato che denunciare questa situazione sarebbe stato inutile: d’altronde, come dargli torto, se nemmeno le istituzioni ci aiutano? Tuttavia, io non mi rassegnerò’ mai. Denuncerò finché la situazione non migliorerà, finché riavremo la libertà di cui siamo stati ormai quasi totalmente privati.

Vi ringrazio per l’attenzione.

Cordiali Saluti".