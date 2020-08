Chiesa di Roncole Verdi, l'amministrazione: "Chiediamo l'appoggio di Regione e Stato"

| “La chiusura della Chiesa di San Michele a Roncole Verdi ci addolora moltissimo: oltre che ad essere un importante luogo religioso del nostro territorio, è anche un punto centrale del turismo nei luoghi verdiani e come tale, patrimonio storico e culturale non solo nostro, ma dell’umanità”, con queste parole il sindaco Giancarlo Contini e il vicesindaco Gianarturo Leoni commentano la chiusura della Chiesa di Roncole Verdi, che è attiva da questa mattina. La decisione è stata presa, nei giorni scorsi, dal nuovo parroco Don Luigi Guglielmoni, dopo che è stata verificata la pericolosità dell’edificio. Sulla questione è intervenuto anche il Maestro Riccardo Muti che, sollecitato dallo stesso Don Luigi e dall’Amministrazione Comunale, ha fatto sapere di voler intervenire per il recupero, sollecitando a sua volta il Ministero dei Beni Culturali.

“Come Amministrazione - spiegano il Sindaco e il ViceSindaco - non abbiamo competenze e strumenti per intervenire direttamente, ma ci stiamo adoperando insieme con il nuovo parroco per sollecitare sia il Ministero dei Beni Culturali sia la Regione Emilia Romagna affinché si interessino in tempi brevi della Chiesa di Roncole. San Michele Arcangelo - proseguono - è uno dei luoghi verdiani a noi più cari; qui il Maestro Giuseppe Verdi imparò a suonare l’organo: un preludio a quella che poi è stata la sua immensa carriera che gli ha garantito un posto indiscusso nella storia universale. Da qui tutto è partito e dobbiamo fare in modo che se ne conservi: servono i fondi per ristrutturare la Chiesa affinché possa continuare ad essere, oltre che luogo di culto, meta del turismo della nostra cittadina”.

A breve il Sindaco e il Parroco invieranno una lettera congiunta al Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, per sollecitare l’intervento nei luoghi verdiani: a necessitare di ristrutturazione non è, infatti, solo San Michele Arcangelo, ma anche il Santuario di Madonna Prati e il Convento di Santa Maria degli Angeli.