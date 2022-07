Chiesti 12 anni per il chirurgo De Lorenzis, accusato di aver molestato 28 pazienti

Per Gianfranco De Lorenzis, medico specialista in chirurgia dell'obesità, accusato di violenza sessuale aggravata e continuata, il pm ha chiesto 12 anni di condanna. Il chirurgo 69enne, per l'accusa, avrebbe molestato 28 donne. Lo specialista in chirurgia bariatrica, che aveva lavorato in una clinica di Parma, sarebbe stato denunciato da alcune pazienti per fatti che vanno dal 2007 al 2016. Le pazienti sarebbero state molestate nel suo studio, altre prima di entrare in sala operatoria o addirittura dopo l'intervento.

Le numerose parti civili hanno tutte ripetuto anche nei mesi scorsi lo stesso modus operandi del medico: visite con modalità molto discutibili, palpeggiamenti, baci sulla bocca, presunti abusi che ancora oggi segnano la vita di donne che aveva fiducia in questo “luminare” che esercitava in una clinica cittadina.

La prossima settimana toccherà agli avvocati di De Lorenzis prendere la parola.