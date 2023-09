Gravi carenze igieniche ed orari non rispettati: chiuso per la seconda volta un locale di via Borghesi

La polizia locale, nei giorni scorsi, ha stabilito la chiusura per 20 giorni di un locale di via Borghesi, una traversa di via Verdi a Parma. E' la seconda sospensione nei confronti della stessa attività commerciali nel corso di pochi mesi. I controlli, effettuati dagli agenti della polizia locale e dall'Ausl, hanno verificato la presenza di gravi carenze igieniche all'interno dell'edificio. E' stato anche rilevato il mancato rispetto, in più occasioni, degli orari di chiusura del locale.