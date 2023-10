Chiuso un negozio abusivo in Oltretorrente

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, nel pomeriggio di ieri, 3 ottobre, la Polizia Locale di Parma ha proceduto al controllo di alcune attività commerciali del quartiere Oltretorrente. In un esercizio di vicinato è stata accertata la vendita di prodotti alimentari confezionati scaduti: gli agenti di strada del Taglio hanno provveduto al sequestro della merce, con segnalazione all’AUSL per i profili di competenza. Inoltre, in sede ispettiva, gli agenti hanno accertato che la titolare esercitava l’attività di commercio senza alcun titolo, perché la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevista per legge era stata respinta dal Comune e, pertanto, si è proceduto ad irrogare la sanzione amministrativa di 5.164 euro, con ordine di chiusura immediata dell’esercizio.